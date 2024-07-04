ما هو الدور الأقرب إلى قلب سميرة بارودي؟ (فيديو)

ما هو الدور الأقرب إلى قلب سميرة بارودي؟ (فيديو)



عبرت الممثلة اللبنانية سميرة بارودي عن سعادتها بحصولها على تكريم في النسخة السابعة من مهرجان الزمن الجميل وقالت: "أنا سعيدة بهذا التكريم وهو بمثابة تقدير من اللجنة والقيمين على هذا المهرجان".



وتابعت: "هذا التكريم عزيز على قلبي لأنه أتى من زملاء هم رفاق درب بالنسبة لي".



وعن الدور الأقرب إلى قلبها، قالت بارودي في حديث للـ LBCI : "لا يوجد دور معين قريب إلى قلبي لكن عزيزتي مروى كان بين الأعمال العزيزة على قلبي وأديت فيه شخصيات مختلفة وصعبة وحقق نجاحاً كبيراً".



وتابعت: "يحلم الممثل دائماً بأداء أدوار أجمل وهذا الحلم لا يمكن اختصاره بعمل واحد فالممثل يطمح لتحقيق ذاته في العديد من الأدوار".