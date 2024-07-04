هاروت فازيليان مكرماً في مهرجان الزمن الجميل... هذا ما كشفه عن أعمال الأوركسترا الفيلهارمونية المرتقبة! (فيديو)

قال قائد الأوركسترا الفيلهارمونية المايسترو هاروت فازيليان بعد تكريمه في النسخة السابعة من مهرجان الزمن الجميل: "شعور غريب وجودنا هنا اليوم كفنانين فنحن نقدم للجمهور أجمل ما لدينا ونشعر في هذه اللحظة أن الطريق الذي سلكناه صحيح وتجعلنا نرغب بالاستمرار".وعن أعمال الأوركسترا الفيلهارمونية القادمة، لفت فازيليان في حديث للـ LBCI إلى أن: "بدأنا بالحفلات هذا الموسم ولدينا حفلات خاصة في مهرجانات غلبون ونقوم بتنفيذ عمل جيد ومميز".