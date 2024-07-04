بعد مشاركته فيها... ما رأي كميل سلامة بالأعمال التركية المعربة؟ (فيديو)

أعرب الممثل كميل سلامة عن سعادته لتكريمه في النسخة السابعة من مهرجان الزمن الجميل، وقال: "أنا سعيد جداً بهذا التكريم وشكراً جزيلاً لكم".وعن رأيه بالأعمال التركية المعربة، قال سلامة في حديث للـ LBCI: "كل شيء يتم تنفيذه بشغف وحب واحتراف هو عمل جيّد أكان باللغة العربية أو الأجنبية ومن المهم أن ينّفذ بصدق".