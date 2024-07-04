"الأعمال التركية المعربة ترند"... ما هو الدور الأخير الذي ترغب نوال كامل بتجسيده؟ (فيديو)

لفتت الممثلة نوال كامل على هامش تكريمها في مهرجان الزمن الجميل بنسخته السابعة إلى أن "هذا المهرجان رائع جداً ودكتور هراتش لديه إخلاص وتقدير ووفاء للفنانين".وعن الدور الذي ترغب في تجسيده قبل الخروج من عالم التمثيل، أكّدت كامل في حديث للـ LBCI أنها تفضل لعب الأدوار التي تجعلها "تخرج من حالتها ومن الطبيعة".وعن الأعمال التركية المعربة، قالت كامل: "أعتقد أنها ترند وستزول بعد فترة وكل زمن له وقته".