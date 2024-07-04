"الزمن الجميل" يكرم نجوى فؤاد... والأخيرة تكشف: "كان نفسي يكون عندي أطفال وما قدرتش" (فيديو)

أعربت الفنانة المصرية نجوى فؤاد عن فرحها بالمشاركة في مهرجان الزمن الجميل، وقالت في حديث للـLBCI: "سعيدة جدا ومبتهجة جدا لأن هذا التكريم عظيم ومنظم وشكر خاص للدكتور هراتش".وفي سياق منفصل أجابت نجوى فؤاد عن سؤال حول الشيء الذي أرادته كثيرا في حياتها ولكنها لم تنجزه، وقالت: "أبرز حاجة... كان نفسي يكون عندي أطفال وما قدرتش أتمكن من أن أحصل على هذا الشيء".