مجدي الحسيني في حفل "الزمن الجميل": يحترف المشاهير عند الجمهور اللبناني (فيديو)

حضر الموسيقار المصري مجدي الحسيني حفل تكريم كبار النجوم العرب "الزمن الجميل" ليل الأحد، الّذي تم تنظيمه من قبل الـLBCI والدكتور هراتش.

وقال مجدي الحسيني للـLBCI إن الحفل "أجمل من الخيال وأبدع ما يتصور الإنسان"، مضيفاً أن الدكتور هراتش "أعجوبة وربنا يعطيه النجاح في عمله وبالتالي فقد أثبت أن الأزمنة يوجد فيها زمن جميل وزمن أجمل".

وتابع قائلا: "أشعر بأنني أتكرم في كل مرة من الشعب اللبناني وكل المشاهير يحترفوا عند الجمهور اللبناني. وبالرغم من أنني أقيم حفلات في بلاد الغرب إلا أن الحفلات في لبنان لديها طابع ثانٍ".

كما عبّر عن محبته للبنانيين وصلواته المتواصلة للبلد.



