عمر كركلا بعد تكريمه في "الزمن الجميل": لبنان لا يساوي شيئاً دون ثقافته وتراثه (فيديو)

توجّه أيقونة اللوحات اللبنانية الراقصة "عمر كركلا" بكلام مؤثر للـLBCI عن حفل "الزمن الجميل" الّذي أُقيم ليل الأحد في كازينو لبنان.

وقال صاحب فرقة "كركلا" الشهيرة: "هذا الحفل يسرّ القلب. لبنان بحاجة للفرح والإعلانات للبقاء لأنه لا يساوي شيئاً دون ثقافته وتراثه وبالتالي فإن عظمة لبنان بثقافته ومهرجانته وأدبائه وفنانيه وشعرائه".

وأضاف عن تكريمه: "هذا يسرّ قلبي ويشعرني بتكريم الناس ومحبتهم لي وأعتبر هذا الأمر وسام على صدري لا أنساه".

وتابع عن الفرقة: "عظمة كركلا هو البقاء وفي وقت المصائب عندها يتم نقل الفرقة مثل العائلة في كلّ أنحاء العالم. ومرّت هذه التجربة ونُقل كركلا إلى الجزائر وأبو ظبي والعراق. بقاء الفرقة واستمراريتها لبقاء البلد مثل الطبيب والفنان التشكيلي الّذي ينقل صورة لبنان في العالم كلّه".