بيار شماسيان في "الزمن الجميل": أتمنى أن تأخذ الدولة اللبنانية العبرة من الدكتور هراتش (فيديو)

بعد غياب عن عالم الكوميديا، كُرّم الكوميدي اللبناني بيار شماسيان ضمن مهرجان "الزمن الجميل" الّذي أُقيم ليل الأحد في كازينو لبنان.

وقال بيار شماسيان في كواليس الحفل للـLBCI: "إن هذا شرف كبير جدا بالنسبة لي. الله يكثر من أمثال الدكتور هراتش وأتمنى أن تأخذ الدولة اللبنانية العبرة من الدكتور هراتش لتكريم الفنانين وإعطائهم أهمية وبالنسبة لي فإن الفنان اللبناني سفير في كلّ دول العالم".

أما عن الكوميديا الحالية، فقد عبّر شماسيان عن استيائه من الوضع قائلاً: "لا تكلّميني عن الكوميديا اللبنانية فقد تحولت اليوم إلى دراما لبنانية. شاهدت مؤخراً مسرحيتين كوميديتين إلا أنني بكيت وشعرت بالخجل بأنني وُجدت بين الحاضرين".

وأضاف: "باتت الموضة العالمية الـStand-Up Comedy ويحاول الشباب ذلك وليس هناك مشكلة في ذلك ولكن يجب المحافظة على النكتة الذكية".