بطلة High School Musical فانيسا هادجينز تستقبل طفلها الأول (صور)

أنجبت نجمة فيلم High School Musical، فانيسا هادجينز، طفلها الأول من زوجها كول تاكر. ولم يكن طفل الزوجين بعيدًا عن الأضواء، إذ أعلنت فانيسا عن حملها في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024.

وارتدت فانيسا، نجمة قناة ديزني السابقة، ثوبًا أسود بياقة عالية من تصميم فيرا وانغ، واحتضنت بفخر بطنها المنتفخ أمام المصورين قبل استضافة عرض السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار.

وفي وقت لاحق، كشفت عن بطنها مرة أخرى في حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الذي أقامته فانيتي فير، مرتديةً فستانًا أسود شفافًا من ألبرتا فيريتي. وشاركت الممثلة، البالغة من العمر 35 عامًا، صورًا لنفسها من ليلة الأوسكار.

مثلما كانت إعلانها عن حملها مميزًا، كذلك كانت قصة حب فانيسا وكول غير تقليدية، إذ التقى الاثنان لأول مرة في مكالمة جماعية خلال جائحة كوفيد-19.