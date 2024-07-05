من بيروت إلى سان تروبيه... هيفاء وهبي محطّ أنظار الماركات العريقة والعالميّة (صور)

من بيروت إلى سان تروبيه... هيفاء وهبي محطّ أنظار الماركات العريقة والعالميّة (صور)

توجّهت النجمة هيفاء وهبي من العاصمة اللبنانيّة بيروت إلى سان تروبيه الفرنسيّة تلبيةً لدعوة دار "Audemars Piguet" العالمية للساعات الفاخرة كضيفة شرف، ونشرت التفاصيل عبر خاصيّة الستوري على حساب انستغرام.

وفي البداية، شوّقت الديفا هيفاء وهبي متابعيها بنشر فيديوهات من الطائرة وثّقت فيها المشاهد الخلّابة للطبيعة، فتساءل الكثيرون عن وجهتها وسبب سفرها.

وأعلنت هيفاء وهبي عبر خاصيّة القصص القصيرة أنّها وصلت إلى الساحل الفرنسي بدعوةٍ من دار "Audemars Piguet" لتكون ضيفة شرف الحفل السنوي الرابع في سان تروبيه.

ونشرت هيفاء أجمل اللحظات من مكان الحدث العالمي الّذي اُقيم على شاطئ البحر، وحبست الأنفاس بسحر إطلالتها البيضاء وأناقتها.

وتفاعل محبّو النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي مع فيديوهات نجمتهم عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ولاحظوا أن الديفا محطّ أنظار الماركات العالميّة الّتي دائماً تحرص على دعوتها للمشاركة في المناسبات العالميّة، بدءاً بدعوات حضور عروض دور الأزياء في أسبوع الموضة الباريسي مروراً بفعاليات المهرجانات السينمائيّة مثل مهرجان "كان"، وصولاً إلى حفل "Audemars Piguet" السنوي.