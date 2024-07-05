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بعد الشائعات التي طالتهما... ما حقيقة حصول خلاف جديد بين أحلام وأصالة؟

فنّ
2024-07-05 | 08:55
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بعد الشائعات التي طالتهما... ما حقيقة حصول خلاف جديد بين أحلام وأصالة؟
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بعد الشائعات التي طالتهما... ما حقيقة حصول خلاف جديد بين أحلام وأصالة؟

بعد الشائعات التي طالتهما... ما حقيقة حصول خلاف جديد بين أحلام وأصالة؟

نفت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي وجود أي خلاف بينها وبين النجمة السورية أصالة نصري وذلك بعد تعليقهما على الجدل الذي أثاره روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بسبب الشبه الكبير بين لحن أغنيتهما "بتسألني" و"صوت الأنا".

وكتبت أحلام عبر حسابها على إكس: "تبي محتوى اكتب فقط اسمي أحلام أكبر محتوى، ليه أصالة ملحّنة؟ أقول لكم ارتفعت نسبة الغباء محد يصدّقني وأنا وأصالة وأنغام نموت في بعض خوات طول العمر وانتوا ني ني، حرة ما في مشاكل انقهروا انقهروا، وكل شخص يكتب عن لسان حاله".

وتابعت: "أصلاً حتى صوت الأنا بخليّها تغنيها وإنتوا خلّيكم بحسرتكم مقهورين مني، ومن أصالة وأنغام".

ونشرت أحلام تغريدة أخرى في وقت لاحق ساهمت بإثارة شائعات حول وجود خلاف جديد بينها وبين أصالة، والتي جاء فيها: "الصمت بضجيج الكون أنا الصبر وأنا المفتاح".

وبدورها ردّت أصالة على تغريدة أحلام في مقطع فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل، مشيرةً إلى رغبتها بتغيير اسم أغنية "الكرسي" إلى "صوفا بسبب وجود كرسي واحد عند أحلام".

وبدورها، ردّت أحلام على المقطع المذكور وكتبت: "أصول عمري انتي مش عندك حفله؟ ركزي بس في الحفله وخلي الباقي علي، كثرة الشوشرة تأثر على الصوت حياتي.. وبعدين اسأليه لفايق الغالي أكبر إعلان لألبومك وراسك انتي مني أنا وبدكم تدفعون لي كمان، يالله حبي ابدعي وسمعينا صوتك الخورافي. بحبببك اصوووولتي".


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