بعد الشائعات التي طالتهما... ما حقيقة حصول خلاف جديد بين أحلام وأصالة؟

أصول عمري انتي مش عندك حفله ؟؟؟!!!!ركزي بس في الحفله وخلي الباقي علي 😂😂😂 كثره الشوشره تأثر على الصوت حياتي 🫶🏻وبعدين اسأليه لفايق الغالي اكبر إعلان لألبومك وراسك انتي مني أنا وبدكم تدفعون لي كمان 🥰🤪😜😝يالله حبي ابدعي وسمعينا صوتك الخورافي 🤍بحبببك اصوووولتي https://t.co/rhIWs7udIt
— A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) July 4, 2024
أصول عمري انتي مش عندك حفله ؟؟؟!!!!ركزي بس في الحفله وخلي الباقي علي 😂😂😂 كثره الشوشره تأثر على الصوت حياتي 🫶🏻وبعدين اسأليه لفايق الغالي اكبر إعلان لألبومك وراسك انتي مني أنا وبدكم تدفعون لي كمان 🥰🤪😜😝يالله حبي ابدعي وسمعينا صوتك الخورافي 🤍بحبببك اصوووولتي https://t.co/rhIWs7udIt