شائعة جديدة تطال شيرين عبد الوهاب... ما حقيقة ارتباطها بطليق أنغام؟

شائعة جديدة تطال شيرين عبد الوهاب... ما حقيقة ارتباطها بطليق أنغام؟

نفى الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم، طليق الفنانة المصرية أنغام، الشائعات التي أثارها البعض حول ارتباطه بالفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.



وقال ابراهيم في حديث تلفزيوني: " مش عارف الحقيقة مين طلع الكلام ده، أنا بقول لشيرين كل سنة وأنتي طيبة، عشان مشوفتهاش من سنة تقريبا، وهي صديقة وأخت غالية".



وتابع: "المفروض الشائعة دي تقال في شهر نيسان علشان تبقي كذبة نيسان، أنا فوجئت بالكلام ده زيي زي الناس"، مضيفاً: "معرفش ليه بعد 22 سنة من الصداقة مع شيرين عبد الوهاب يتقال الكلام ده في الوقت ده، ولما شوفته ضحكت".



ولفت ابراهيم إلى أن :"آخر اتصال بيني وبين شيرين عبد الوهاب كان من خلال أحمد سعد، من أربع أو 5 أشهر، ودي كانت آخر مرة سمعت فيها صوت شيرين، واتفقنا على أكثر من أغنية على نفس طريقة أغاني مشاعر ومتحاسبنيش".



وأكّد ابراهيم أن شيرين عبد الوهاب لها مكانة كبيرة في قلبه، مضيفاً: "هي عارفة مكانتها عند الناس، والإنغليز دايما بيقولوا المشكلة إنك فاكر إن لسه عندك وقت، لكن الوقت بيسرقك".