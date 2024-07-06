الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

محمد رمضان يفاجئ جمهوره بأغنيته الجديدة... ما علاقة الذكاء الإصطناعي؟

فنّ
2024-07-06 | 06:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
محمد رمضان يفاجئ جمهوره بأغنيته الجديدة... ما علاقة الذكاء الإصطناعي؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
محمد رمضان يفاجئ جمهوره بأغنيته الجديدة... ما علاقة الذكاء الإصطناعي؟

محمد رمضان يفاجئ جمهوره بأغنيته الجديدة... ما علاقة الذكاء الإصطناعي؟

فاجأ النجم المصري محمد رمضان جمهوره بعدما طرح أغنيته الجديدة "بمزاجي" مستخدماً تقنية الذكاء الإصطناعي لتعديل الصور الخاصة بها.

 

ونشر النجم المصري مجموعة من الصور المعدلة باستخدام الذكاء الإصطناعي عبر حسابه على انستغرام، وكتب: "ويرطب تعلّي لما أهبّط .. أخس هي تربرب".

                                           

وتفاعل روّاد مواقع التواصل مع منشور محمد رمضان بشكل كبير، إذ كتب أحدهم: "الأسطورة واحد بس" وعلّق آخر: "أنت فنان العالم مو بس مصر حبيب الملايين الأسطورة".

 
 
 

آخر الأخبار

فنّ

رمضان

يفاجئ

جمهوره

بأغنيته

الجديدة...

علاقة

الذكاء

الإصطناعي؟

بوراك أوزجيفيت يتصدر عناوين الأخبار... والسبب: وزنه الزائد؟!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-07-03

نانسي عجرم تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة: "٧- ٧ عالساعة ٧" (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-06-25

محمد رمضان ممنوع من دخول مصر؟

LBCI
رياضة
2024-06-22

تحول صادم في إطلالة محمد صلاح الأخيرة يثير جنون جمهوره... هذا ما فعله بشعره! (صورة)

LBCI
فنّ
2024-06-20

خبر حزين إلى كلّ محبّي "النمبر وان" محمد رمضان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:45

بوراك أوزجيفيت يتصدر عناوين الأخبار... والسبب: وزنه الزائد؟!

LBCI
فنّ
04:22

شائعة جديدة تطال شيرين عبد الوهاب... ما حقيقة ارتباطها بطليق أنغام؟

LBCI
فنّ
03:35

فيديو عفوي لنجوى كرم يشعل مواقع التواصل... والجمهور: "أحلى نجوى فيكي يا دنيا" (فيديو)

LBCI
فنّ
03:04

نانسي عجرم بإطلالتين مختلفتين في السعودية... هكذا بدت! (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-05-21

إبنة طوني عيسى تركض في مطار بيروت لاستقبال والدها بحرارة (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-06-28

وسط توتر علاقتهما... بن أفليك ينقل أغراضه رسمياً من قصره مع جنيفر لوبيز

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-13

الإذاعة الإسرائيلية: فرق الإطفاء تواصل منذ أمس مكافحة حرائق إثر إطلاق قذائف من لبنان على مواقع شمال إسرائيل

LBCI
فنّ
15:56

إطلالة جريئة لكيتي بيري خلال وجودها في إيطاليا... هكذا بدت! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:46

يمين الوسط واليسار يتصديان لتقدم اليمين المتطرف في فرنسا

LBCI
أخبار دولية
13:44

الإيرانيون ينتخبون للمرة الثانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

شبهات فساد وثبوت هدر في قن دجاج كلف ١٩ مليون دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

تفاؤل حذر يسيطر على أجواء المفاوضات المرتبطة بصفقة الأسرى

LBCI
أخبار لبنان
13:34

انطلاق مهرجان Beirut Euro Fest

LBCI
أخبار لبنان
13:33

قاسم: احتمالات توسعة الحرب غير متوفرة في المدى القريب

LBCI
رياضة
13:31

بعد فوز لبنان على انغولا بكرة السلة... هذا ما قاله رئيس الاتحاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

لبنان يخرج عمري سبيلمان من النفق المظلم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

هكذا هزم لبنان أنغولا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:55

التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على أوتوستراد طبرجا - البوار وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
أخبار دولية
11:51

الرئاسة السورية تنعى مستشارة الأسد الخاصة

LBCI
صحف اليوم
01:32

"حزب الله" نفى المعلومات التي تكلمت عنها صحيفة "يديعوت احرونوت" (الديار)

LBCI
منوعات
09:55

لحظة مروعة... عطل في الألعاب النارية يحوّل حفلاً إلى كارثة! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
23:42

فوز بيزشكيان في انتخابات الرئاسة الإيرانية في الجولة الثانية

LBCI
خبر عاجل
10:57

لكل عشاق الرياضة لاقونا ع Train Station بمار مخايل اعتباراً من مسا اليوم ولغاية 14 تموز ضمن مهرجان Beirut Euro Fest حتى نتابع سوا كل هدف على شاشات عملاقة بجوّ من الحماس مع ضيوف مميزين ومسابقات وهدايا مميزة

LBCI
فنّ
15:56

إطلالة جريئة لكيتي بيري خلال وجودها في إيطاليا... هكذا بدت! (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

شبهات فساد وثبوت هدر في قن دجاج كلف ١٩ مليون دولار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More