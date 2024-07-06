محمد رمضان يفاجئ جمهوره بأغنيته الجديدة... ما علاقة الذكاء الإصطناعي؟

فاجأ النجم المصري محمد رمضان جمهوره بعدما طرح أغنيته الجديدة "بمزاجي" مستخدماً تقنية الذكاء الإصطناعي لتعديل الصور الخاصة بها.







ونشر النجم المصري مجموعة من الصور المعدلة باستخدام الذكاء الإصطناعي عبر حسابه على انستغرام، وكتب: "ويرطب تعلّي لما أهبّط .. أخس هي تربرب".







وتفاعل روّاد مواقع التواصل مع منشور محمد رمضان بشكل كبير، إذ كتب أحدهم: "الأسطورة واحد بس" وعلّق آخر: "أنت فنان العالم مو بس مصر حبيب الملايين الأسطورة".

