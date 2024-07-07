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بعد الأزمة الجديدة بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب... هل يُلغى حفل الفنانة المرتقب في لبنان؟

فنّ
2024-07-07 | 11:37
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بعد الأزمة الجديدة بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب... هل يُلغى حفل الفنانة المرتقب في لبنان؟
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بعد الأزمة الجديدة بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب... هل يُلغى حفل الفنانة المرتقب في لبنان؟

بعد الحديث عن تعرض الفنانة شيرين عبد الوهاب للضرب على يد طليقها الفنان حسام حبيب، واتهامها له بالتعدي عليها وتحريرها محضرا ضده، انتشرت التساؤلات حول احتمال إلغاء حفل شيرين في لبنان نظرا للأزمة التي تمر بها.

إلا أن مصادر مقربة من الفنانة، وبعض القائمين على الحفل، أكدوا، في حديث لـ"القاهرة 24"،  أن الحفل مازال قائما في موعده، ولم يتم الإبلاغ عن إلغائه حتى الآن.
 
وفي سياق آخر، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل المطرب حسام حبيب بضمان مالي على ذمة التحقيق.
 

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