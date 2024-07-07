الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"متسبنيش هيقتلني"... هاجمها بسكين: تفاصيل صادمة عن مشاجرة شيرين وحسام حبيب وهذه الصورة الأولى لإصابتها!
فنّ
2024-07-07 | 13:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
"متسبنيش هيقتلني"... هاجمها بسكين: تفاصيل صادمة عن مشاجرة شيرين وحسام حبيب وهذه الصورة الأولى لإصابتها!
نشر موقع "
تليجراف مصر
"، صورة حصرية للفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد اعتداء طليقها حسام حبيب عليها.
وبدت شيرين في الصورة مصابة برأسها والدماء تغطي وجهاها.
وكشف مصدر أن شيرين قالت لأحد الموجودين لحظة الاعتداء: "متسبنيش هيقتلني".
ووفق المصدر، الذي كان موجودا في المكان، فإن الشخص الذي استنجدت به شيرين لم يكن بمفرده داخل الشقة خلال الاعتداء، بل كان هناك 4 رجال آخرين ممن يعملون لحسابها، ولم يدافع عنها من المتواجدين سواه.
وقال المصدر، إنه أمسك حسام حبيب وطلب منه التوقف عن ضرب شيرين، ومنعه من الاعتداء عليها مرتين، الأولى بزجاجة، والثانية بـ"سكين"، قبل أن يطرده طليق الفنانة خارج الشقة.
وبحسب ما قال المصدر، رفض حسام حبيب مغادرة الشقة وبفي جالسا على السلم لمدة 3 ساعات حتى استطاعت الفنانة الهروب من الشقة.
وأشار المصدر الى أن شيرين خرجت من الشقة إلى سيارتها، وعندها حاول حسام حبيب والعاملون معهما تهدئتها، وطلبوا منها عدم تحرير محضر، إلا أنها رفضت.
المشاجرة استمرت لـ7 ساعات
وكشفت المصادر أن المشاجرة استمرت لـ7 ساعات كاملة رغم تواجد 6 أشخاص داخل الشقة التي شهدت الواقعة.
وأضافت المصادر أن مشادة كلامية نشبت بين حسام وشيرين في وجود 6 أشخاص من العاملين مع الثنائي وهم أحد موظفي شيرين، وطباخ وسائق و3 عاملين آخرين، قام على إثرها حسام بالاعتداء على شيرين بالشتم والضرب وسحب قطعة زجاج وإلقائها في اتجاهها، ثم هدأت الأمور بعدها قليلًا.
وبعد مُضي ساعتين تجددت المشاجرة مرة أخرى، وأمسك حسام بطليقته وضربها بقدمه على عينيها؛ الأمر الذي تسبب في إصابتها بكدمة في العين اليمنى، ثم اعتدى عليها بالضرب في كل أنحاء جسدها وأصيبت بجروح بالرأس واليدين والصدر والقدمين.
ووفق المصادر، استغاثت شيرين بالموجودين وحاول الموظف المتعاون معها، إنقاذها لكن حسام منعه وطرده خارج الشقة.
وتابعت المصادر أن حسام أمسك بـ"سكين" لمنع شيرين من الخروج من الشقة، وفي الساعة الثانية فجرًا تمكنت من فتح الباب، وخرجت وكانت ترتدي عباءة سوداء والدماء تسيل منها بغزارة ليلحق بها حسام والعاملون أسفل العقار محاولين منعها من تحرير محضر بالواقعة.
وأشارت المصادر إلى أن حسام قام بتقبيل رأسها لكي تصفح عنه لكنها استغاثت بالأمن الخاص بالكمبوند، وتوجهت لقسم شرطة التجمع الأول في البداية، وطلبوا منها التوجه لمستشفى حكومي للقيام بتقرير طبي، ومن ثم التوجه لقسم شرطة التجمع الخامس الذي يتبع له الكمبوند إداريًا.
وأمرت نيابة التجمع باستدعاء شيرين لسماع أقوالها في المحضر الذي حررته ضد طليقها، متهمة إياه بسرقة هاتفها المحمول وأموال من حقيبتها، والتعدي عليها بالضرب.
وقالت شيرين في بلاغها إنها حضرت للشقة التي تستخدم كاستديو لأغانيها، وفوجئت بحسام حبيب، وطلبت منه إعادة أموال كانت أعطتها له لتشييد الاستوديو، لكنه أخذ هاتفها وتعدى عليها بالضرب المبرح.
حسام حبيب: أيوة أنا ضربتها والمفروض تشكرني
بدوره، أدلى حبيب بأقواله أمام النيابة، حيث قال إنه لم يكن يتوقع أن يكون طرفًا في مشكلة شيرين، وإن حقيقة الأمر تتمثل في تدخله للدفاع عن ابنتها بسبب خلافات أسرية بينهما، وأنه تدخل لفض مشاجرة بين الطرفين.
وقال مصدر أمني لـ"
تليجراف مصر
"، إن الواقعة حدثت أول أمس في الساعة الخامسة فجرًا عندما حضرت المجني عليها لقسم شرطة التجمع الأول والدماء تسيل منها بغزارة وأقرت بتعرضها للاحتجاز والضرب والتعذيب على يد طليقها حسام حبيب.
واعترف حسام حبيب، بالاعتداء على طليقته، بالضرب والسحل وإصابتها بجروح عميقة في الوجه والرأس، مبررًا ذلك بأنه من أجل مصلحتها الشخصية، وحتى يمنعها من أذية ابنتها.
وقال حسام حبيب، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر": "أيوة أنا ضربتها والمفروض تشكرني... شيرين مش أول مرة تأذي نفسها، مرة تحلق شعرها وتقول حسام اللي عمل، ومرة تدافع عني".
وختم: "أنا والله العظيم زهقت من اللي بيحصل، وبعتذر للناس على كل اللي بتسمعه عننا كل شوية، ومكسوف من نفسي جدًا ومش عارف أقول إيه ولا أعمل إيه".
وعن اتهامها له بسرقة الاستديو الخاص بها، أكد أن المكان هو حصيلة شراكة بينهما، موضحًا أنه سجل أغان عدة فيه لمدة 3 أشهر متواصلة.
آخر الأخبار
فنّ
هيقتلني"...
هاجمها
بسكين:
تفاصيل
صادمة
مشاجرة
شيرين
وحسام
الصورة
الأولى
لإصابتها!
التالي
هل يدخل الفنان وائل جسار عالم التمثيل؟
أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب إلى الواجهة مجدداً... إليكم آخر المستجدات!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-06-16
رجل يكتشف سرا "قذرا" عن حبيب شقيقته... وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-06-16
رجل يكتشف سرا "قذرا" عن حبيب شقيقته... وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2024-06-02
"ما زلت مهووساً بحبّي الأوّل"... رجل يروي قصّة تعلّقه بحبيبته السابقة وهذه تفاصيلها!
منوعات
2024-06-02
"ما زلت مهووساً بحبّي الأوّل"... رجل يروي قصّة تعلّقه بحبيبته السابقة وهذه تفاصيلها!
0
منوعات
2024-05-28
"أجبرته على ابتلاع معجون الأسنان ووصفته بأنه "حوت سمين""... تعرض لأبشع أنواع العنف من قبل حبيبته وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-05-28
"أجبرته على ابتلاع معجون الأسنان ووصفته بأنه "حوت سمين""... تعرض لأبشع أنواع العنف من قبل حبيبته وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2024-05-27
"عمّتي تحاول اقناع العائلة بمقاطعة حفل زفافي"... قصّة صادمة وهذه تفاصيلها!
منوعات
2024-05-27
"عمّتي تحاول اقناع العائلة بمقاطعة حفل زفافي"... قصّة صادمة وهذه تفاصيلها!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
13:23
بعد أن طرقت بابه مرات عدة لن تصدقوا كيف انتهت القصة الطريفة... نانسي عجرم تطلق "من نظرة"! (فيديو)
فنّ
13:23
بعد أن طرقت بابه مرات عدة لن تصدقوا كيف انتهت القصة الطريفة... نانسي عجرم تطلق "من نظرة"! (فيديو)
0
فنّ
11:37
بعد الأزمة الجديدة بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب... هل يُلغى حفل الفنانة المرتقب في لبنان؟
فنّ
11:37
بعد الأزمة الجديدة بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب... هل يُلغى حفل الفنانة المرتقب في لبنان؟
0
فنّ
05:14
هستيريا وتكسير الاستوديو... فيديو يوثق ما فعلته شيرين عبد الوهاب بعد خلافها مع حسام حبيب وسبب الإشكال: إبنتها؟!
فنّ
05:14
هستيريا وتكسير الاستوديو... فيديو يوثق ما فعلته شيرين عبد الوهاب بعد خلافها مع حسام حبيب وسبب الإشكال: إبنتها؟!
0
فنّ
04:21
عالم الموسيقى يسعى إلى خفض بصمته الكربونية
فنّ
04:21
عالم الموسيقى يسعى إلى خفض بصمته الكربونية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
13:50
"متسبنيش هيقتلني"... هاجمها بسكين: تفاصيل صادمة عن مشاجرة شيرين وحسام حبيب وهذه الصورة الأولى لإصابتها!
فنّ
13:50
"متسبنيش هيقتلني"... هاجمها بسكين: تفاصيل صادمة عن مشاجرة شيرين وحسام حبيب وهذه الصورة الأولى لإصابتها!
0
فنّ
2024-06-28
"سوسن" تثير الجدل برقصها لراغب علامة في قرطاج (فيديو)
فنّ
2024-06-28
"سوسن" تثير الجدل برقصها لراغب علامة في قرطاج (فيديو)
0
أخبار دولية
13:36
كلما كثرت إطلالات بايدن الإعلامية .. كلما غرق اكثر
أخبار دولية
13:36
كلما كثرت إطلالات بايدن الإعلامية .. كلما غرق اكثر
0
رياضة
13:30
نهائي الـ Padel لأولِ بطولةٍ رسمية في لبنان
رياضة
13:30
نهائي الـ Padel لأولِ بطولةٍ رسمية في لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
فرنسا تنتخب و العالم يترقب ...
تقارير نشرة الاخبار
13:47
فرنسا تنتخب و العالم يترقب ...
0
أخبار دولية
13:41
عمالة رخيصة وراء حقائب الماركات الفاخرة
أخبار دولية
13:41
عمالة رخيصة وراء حقائب الماركات الفاخرة
0
أخبار دولية
13:36
كلما كثرت إطلالات بايدن الإعلامية .. كلما غرق اكثر
أخبار دولية
13:36
كلما كثرت إطلالات بايدن الإعلامية .. كلما غرق اكثر
0
رياضة
13:30
نهائي الـ Padel لأولِ بطولةٍ رسمية في لبنان
رياضة
13:30
نهائي الـ Padel لأولِ بطولةٍ رسمية في لبنان
0
رياضة
13:16
مواجهاتٌ ناريةٌ في نصفِ نهائي بطولةِ اممِ اوروبا
رياضة
13:16
مواجهاتٌ ناريةٌ في نصفِ نهائي بطولةِ اممِ اوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
في الجنوب قصص صمود ... والمونة البلدية واحدة منها
تقارير نشرة الاخبار
13:15
في الجنوب قصص صمود ... والمونة البلدية واحدة منها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
مفاوضات صفقة الاسرى على وقع إحتجاجات تصعيدية
تقارير نشرة الاخبار
13:14
مفاوضات صفقة الاسرى على وقع إحتجاجات تصعيدية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
تفاصيل نتائجِ الإنتخابات الفرنسية وتداعياتِها المرتقبة
تقارير نشرة الاخبار
13:13
تفاصيل نتائجِ الإنتخابات الفرنسية وتداعياتِها المرتقبة
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:12
مقدمة النشرة المسائية 07-07-2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:12
مقدمة النشرة المسائية 07-07-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:14
هستيريا وتكسير الاستوديو... فيديو يوثق ما فعلته شيرين عبد الوهاب بعد خلافها مع حسام حبيب وسبب الإشكال: إبنتها؟!
فنّ
05:14
هستيريا وتكسير الاستوديو... فيديو يوثق ما فعلته شيرين عبد الوهاب بعد خلافها مع حسام حبيب وسبب الإشكال: إبنتها؟!
2
موضة وجمال
14:35
على أنغام أغنية ناصيف زيتون... بسام فتوح يكشف كواليس المكياج التجريبي للعروس دانييلا رحمة! (فيديو)
موضة وجمال
14:35
على أنغام أغنية ناصيف زيتون... بسام فتوح يكشف كواليس المكياج التجريبي للعروس دانييلا رحمة! (فيديو)
3
فنّ
13:50
"متسبنيش هيقتلني"... هاجمها بسكين: تفاصيل صادمة عن مشاجرة شيرين وحسام حبيب وهذه الصورة الأولى لإصابتها!
فنّ
13:50
"متسبنيش هيقتلني"... هاجمها بسكين: تفاصيل صادمة عن مشاجرة شيرين وحسام حبيب وهذه الصورة الأولى لإصابتها!
4
خبر عاجل
15:36
رئيس وزراء فرنسا: لا غالبية مطلقة في البرلمان وسأقدم استقالتي غدا لرئيس الجمهورية
خبر عاجل
15:36
رئيس وزراء فرنسا: لا غالبية مطلقة في البرلمان وسأقدم استقالتي غدا لرئيس الجمهورية
5
أخبار دولية
08:37
إعلام تابع لحماس: غارة إسرائيلية على غزة تقتل إيهاب الغصين المسؤول الكبير في الحكومة التي تديرها حماس
أخبار دولية
08:37
إعلام تابع لحماس: غارة إسرائيلية على غزة تقتل إيهاب الغصين المسؤول الكبير في الحكومة التي تديرها حماس
6
أمن وقضاء
07:49
3 حالات غرق في الدامور وطرابلس والمنصف
أمن وقضاء
07:49
3 حالات غرق في الدامور وطرابلس والمنصف
7
صحف اليوم
00:10
إشارات إيجابية تقلل خطر توسع الحرب الإسرائيلية على لبنان (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:10
إشارات إيجابية تقلل خطر توسع الحرب الإسرائيلية على لبنان (الأنباء الكويتية)
8
حال الطقس
02:06
هكذا يبدو طقس مطلع الأسبوع...
حال الطقس
02:06
هكذا يبدو طقس مطلع الأسبوع...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More