نوال الزغبي تقرر اللجوء إلى المحاكم وتتوعد... والسبب: "الأكاذيب والتشهير"

كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي أنها ستلجأ إلى المحاكم لملاحقة الأشخاص الذين يهاجمونها وينشرون الأكاذيب ضدها.

وكتبت النجمة اللبنانية عبر حسابها على إكس: "صباح الخير، اليوم قررت إرفع دعاوى قضائية على الأشخاص اللي عم بيحاولوا يفبركوا أكاذيب وتشهير …خلونا نعرف مين وراهن".

صباح الخير 🌹

اليوم قررت إرفع دعاوي قضائية على الاشخاص اللي عم بيحاولوا يفبركوا اكاذيب وتشهير …خلونا نعرف مين وراهن 🤡#لا_عزاء_للحاقدين — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) July 7, 2024

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