"حد ينقذ شيرين"... رضوى الشربيني تهاجم حسام حبيب وتكشف: "أنا عندي أدلة وإثباتات في القصة دي"! (فيديو)

هاجمت الإعلامية رضوى الشربيني الفنان حسام حبيب بعد الأزمة الأخيرة التي وقعت بينه وبين الفنانة شيرين عبد الوهاب، مشيرة إلى أن لديها أدلة وإثبتات فيما يخص شيرين وكانت ترفض الإفصاح عنها.



وقالت رضوى الشربيني لحسام حبيب، في بث مباشر عبر صفحتها على فيسبوك: "ابعد عن شيرين طالما شيرين بهذا الجنون وفضحت نفسها علشان تلبسك قضايا، وخايف أوي على بنتها؟ ولو خايف أوي كده ليه لما سهرتم في بيروت من سنة والبنت كان عندها 12 سنة، وكنت مقعدها معاكم على نفس الطاولة في سهرة ما ينفعش بنت صغيرة تقعد فيها، ليه ما قلتش ليها عيب يا شيرين؟"



وأضافت مستنكرة: بيقول في التسجيل الصوتي إذا كنت أنا واخد خسمة ألف دولار فهي جابتهم منين ولو مش كده نشوف الأموال العامة هتعمل ايه معاها. هل ده يعقل؟"



وأكدت رضوى الشربيني أن لديها إثباتات وأدلة، موضحة: "أنا عندي أدلة وإثباتات في القصة دي ومكنتش حابة اتكلم بس طالما أنت طلعت وقلت كده يبقى لازم اتكلم."



وناشدت رضوى الشربيني لإنقاذ شيرين عبد الوهاب قائلة: "حد ينقذ شيرين، شيرين محتاجة تتعالج وحد يقف معاها، كلام السوشيال ميديا مش هيعمل فيها حاجة، شيرين محتاجة تتعالج علشان المنظر اللي شفناه يقطع القلب، وأنا مش طالعة ادافع عن شيرين ولا المحامية بتاعتها."