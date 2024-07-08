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ناصيف زيتون: انا اليوم مش بس بلدي التاني لبنان صرت صهرو كمان!

فنّ
2024-07-08 | 14:22
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ناصيف زيتون: انا اليوم مش بس بلدي التاني لبنان صرت صهرو كمان!
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ناصيف زيتون: انا اليوم مش بس بلدي التاني لبنان صرت صهرو كمان!

كتب الاعلامي ريكاردو كرم في حسابه عبر موقع X، مهنئا الفنان ناصيف زيتون والممثلة دانييلا رحمة.

وجاء في المنشور: "قرأت على هذه المنصة كمّ من التغريدات حول زواج الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة و المغني السوري ناصيف زيتون. من الواضح عند رؤية صورهما أنّهما واقعان في الحب بشدّة، وهذا هو ما يهم حقاً. يمثّل زواجهما الأمل والشجاعة والمزج الجميل بين ثقافتين تتشاركان وتتشابهان في الكثير. إنّه احتفال".
 


ليرد عليه ناصيف زيتون، كاتبا: "استاذ ريكاردو... شكرا من القلب على التهنئة و على مقاربتك المميزة للموضوع و هيدا شي مش جديد عليك.. ومتل ما قلت الحب رسالة سامية ما بتعرف اي شكل من التفرقة. انا اليوم مش بس بلدي التاني لبنان... صرت صهرو كمان.

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