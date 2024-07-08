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عارضة أزياء عشرينية تتهم كاني ويست بمحاولته خيانة زوجته معها: "طلب مني التسكع وهذا ما حصل"!

فنّ
2024-07-08 | 15:45
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عارضة أزياء عشرينية تتهم كاني ويست بمحاولته خيانة زوجته معها: &quot;طلب مني التسكع وهذا ما حصل&quot;!
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عارضة أزياء عشرينية تتهم كاني ويست بمحاولته خيانة زوجته معها: "طلب مني التسكع وهذا ما حصل"!

انتقدت عارضة أزياء كاني ويست بعد أن زعمت أن مغني الراب تحدث معها من خلال رسائلها المباشرة عبر موقع انستغرام وطلب منها "التسكع" - على الرغم من زواجه من بيانكا سينسوري. 

واتهمت ميكايلا لافوينتي، 22 عامًا، كاني بمراسلتها على موقع إنستغرام في وقت سابق من هذا العام يطلب منها "الخروج" والاستماع إلى ألبومه الجديد.

وانتقدت العارضة والمؤثرة، التي تواعد نجم TikTok برايس هول البالغ من العمر 24 عامًا، المغني وكاتب الأغاني لكونه "غير لائق" وأشارت إلى أنه يبلغ من العمر 47 عامًا، وهو أكبر من ضعف عمرها، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

واعترفت ميكايلا المقيمة في لوس أنجلوس بأنها وجدت التفاعل - الذي حدث في آذار من هذا العام - "غريبًا" بشكل خاص نظرًا لأنهما لم يتحدثا شخصيًا من قبل، وتقول إنها اعتقدت في البداية أنه كان حسابًا مزيفًا.

وقالت: "كان مضحكا... كنت أنا وبرايس في فيغاس وكنت أتصفح رسائلي المباشرة على إنستغرام ورأيت رسالة من كاين ويست".

وتابعت: "في البداية، لم أصدق ذلك واعتقدت أنه حساب مزيف، لكنه لم يكن كذلك".

وأوضحت: "كانت الرسالة غريبة جدًا لأنني لم أتحدث معه أو أراه شخصيًا من قبل".

تُظهر لقطات الشاشة للتبادل المأخوذ من حساب ميكايلا على إنستغرام سلسلة الرسائل، التي تدعي أنها حدثت في آذار بينها وبين المغني وكاتب الأغاني، الذي كان في ذلك الوقت قد عاد لتوه إلى كاليفورنيا من رحلة إلى أوروبا مع زوجته بيانكا.

وأضافت ميكايلا أنها تعتقد أن الغش في العلاقة أمر "غير مقبول"، حيث أن كاني متزوج من زوجته بيانكا البالغة من العمر 29 عامًا منذ كانون الأول 2022.

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