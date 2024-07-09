بعد قلق الجمهور على شيرين عبد الوهاب... هذا ما كشفه شقيقها حول صحتها!

بعد أن أعرب الجمهور عن قلقه الكبير على الفنانة شيرين عبد الوهاب، كشف محمد، شقيقها، عن تفاصيل حالتها الصحية.وفي منشور له في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتب محمد: "أطمنه هي بخير و في أمان ادعولها تبقي قوية و تعدي و تنسي كل ده وترجع تاني أحسن من الأول".