قصة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب تابع... والأخيرة تلجأ إلى المحاكم!

في تطوّر كبير ولافت، قدّم محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ياسر القطنوش بلاغاً إلى النائب العام يوم أمس الإثنين ضد الشخص الذي سرب ونشر مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه الأخيرة وهي تقوم بتحطيم الإستديو الخاص بها.وانتشر مقطع الفيديو المذكور بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصةً بعدما ظهرت النجمة المصرية فيه وهي تصرخ بغضب كبير أثناء تحطيمها مقتنيات الإستديو الخاص بها.