هل تذكرون حبيبة ناصيف زيتون في "ستار أكاديمي"؟ لن تصدقوا كيف أصبحت الآن! (صور)

بعد زواج النجم السوري ناصيف زيتون من الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، بات رواد الإنترنت يستذكرون حبيبة المغني السابقة الّتي لطالما شوهدا سويا في برنامج "ستار أكاديمي" عام 2010 عبر شاشة الـLBCI.

وتساءل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عما حدث للشابة السورية زينة أفتيموس بعد خروجها من برنامج المواهب وانفصالها عن النجم السوري، ليتبيّن في صورها عبر الإنستغرام أن ملامحها تغيّرت كثيراً مع أسلوب حياتها.

وأتت عروض كثيرة بعد خروج افتيموس من البرنامج الشهير، وكان عملها الأول مسرحية "المدينة الثلجية" في الكويت، وثاني عمل لها هو مسلسل "شيفون" الذي منع من العرض، قبل أن تتفرغ لحياتها العائلية.

ودخلت القفص الذهبي مع زوجها وليد عبدالنور في احتفال بدبي عام 2014، ورزقت بطفلها الأول رافاييل عام 2018.