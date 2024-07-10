تامر عاشور وزوجته يستقبلان طفلتهما الأولى: "ربنا رزقنا بأجمل بنت سيليا" (صورة)

استقبل النجم المصري تامر عاشور ابنته الأولى "سيليا" من زوجته نانسي نور، مُعلناً الخبر على إنستغرام.

وعلّق الفنان على المنشور بالقول: " بسم الله الرحمن الرحيم. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .. صدق الله العظيم... الحمد لله والشكر لله ربنا رزقنا بأجمل بنت سيليا".

ويُذكر أن "سيليا" هي الطفلة الثانية لتامر عاشور بعد الكبرى "أيام" من زوجته الأولى سمر أبو شقة.