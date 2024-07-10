وفاة والدة "بون جوفي" قبل أيام من عيد ميلادها: "سنفتقدها كثيرًا"

توفيت كارول أ. بون جوفي، والدة المغني جون بون جوفي، عن عمر يناهز 83 عامًا الثلاثاء 9 تموز في مركز مونماوث الطبي بمدينة لونغ برانش، نيوجيرسي الأميركية، أي قبل ثلاثة أيام فقط من عيد ميلادها الرابع والثمانين.

ووفق مجلة People الإلكترونية، عبر جون بون جوفي، البالغ من العمر 62 عامًا، في بيان بالنيابة عن عائلته، عن حزنهم الشديد قائلاً: "كانت والدتنا قوة لا يستهان بها، فقد شكلت روحها وقدرتها هذه العائلة. سنفتقدها كثيرًا".

إلى جانب تأسيسها نادي المعجبين الخاص بفرقة ابنها، كانت كارول رائدة أعمال ناجحة تدير شركات عدة. وُلدت في إيري، بنسلفانيا، وانضمت إلى قوات مشاة البحرية الأميركية عام 1959، حيث خدمت وطنها بشرف والتقت بزوجها المستقبلي، جون بون جوفي الأب.

وانتقل الزوجان لاحقًا إلى سايرفيل، نيوجيرسي، حيث ربيا أسرتهما، ومن ثم استقرا في هولمديل، نيوجيرسي، حيث عاشت كارول حتى وفاتها.

في حديثه مع مجلة The Big Issue في تشرين الثاني 2020، أشاد بون جوفي بوالديه لدورهما في منحه "القدرة على تحويل حلمه إلى حقيقة".