بأجمل الكلمات... ديفيد بيكهام وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما: "صديقتي المفضلة" (فيديو)

احتفل فيكتوريا وديفيد بيكهام بعيد ميلاد ابنتهما هاربر الثالث عشر يوم الأربعاء بمشاركة منشورات رائعة على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفاء بهذه المناسبة المميزة.

ووصفت فيكتوريا، مصممة الأزياء البالغة من العمر 50 عامًا، ابنتها الوحيدة بأنها "أفضل صديقة لها"، وأشادت بها ووصفتها بأنها "سيدة شابة جميلة وموهوبة" في منشورها على إنستغرام.

كما نشرت مجموعة من الصور لهاربر منذ طفولتها، بعضها يُنشر لأول مرة، بالإضافة إلى صور حديثة تُظهر علاقتهما الوثيقة كثنائي أم وابنتها.

بدوره، شارك ديفيد، لاعب كرة القدم السابق البالغ من العمر 49 عامًا، نفس المونتاج واصفًا ابنته بـ"فتاته الصغيرة الجميلة"، قائلاً إنها "عالمه".

في تعليقها على المنشور، كتبت فيكتوريا: "عيد ميلاد سعيد لصديقتي المفضلة. أنت لطيفة ورقيقة وابتسامتك تملأ قلوبنا دفئًا كل يوم. أنت حقًا كل ما لدينا يا هاربر سيفن، ونحن فخورون جدًا بالسيدة الشابة السعيدة والجميلة والموهوبة التي أصبحت عليها."