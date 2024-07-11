فنان مصري يطلب الزواج من إليسا... وهذا كان ردّها!

طلب الفنان المصري عمرو سعد يد النجمة اللبنانية إليسا للزواج وذلك أثناء حلولها ضيفة على برنامج "بيت السعد" الذي يقدمه إلى جانب شقيقه الفنان المصري أحمد سعد.

ومازح سعد النجمة اللبنانية وقال لها إنه حصل على موافقة زوجته شيماء فوزي التي وضعت أيضاً بعض الشروط، إلا أن إليسا رفضت طلبه.

وقالت إليسا إنها لا تقبل مشاركة أي امرأة بزوجها بالإضافة إلى عدم رغبتها ببناء سعادتها على حساب سعادة أي امرأة أخرى.

وكشفت إليسا أيضاً بعض التفاصيل عن علاقة الحب التي جمعتها برجل متزوج، وقالت إنها قررت الابتعاد عنه بعد معرفتها بالأمر.

كما تحدثت إليسا في هذه الحلقة أيضاً عن مواضيع مختلفة متعلقة بالحب وبرجل أحلامها، بالإضافة إلى بعض المواضيع الفنية.

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