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قصة حب جيجي حديد وبرادلي كوبر تتصدر عناوين الأخبار... هل أصبحت علاقتهما جدّية؟

فنّ
2024-07-11 | 03:29
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قصة حب جيجي حديد وبرادلي كوبر تتصدر عناوين الأخبار... هل أصبحت علاقتهما جدّية؟
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قصة حب جيجي حديد وبرادلي كوبر تتصدر عناوين الأخبار... هل أصبحت علاقتهما جدّية؟

قصة حبي جيجي حديد وبرادلي كوبر تتصدر عناوين الأخبار... هل أصبحت علاقتهما جدّية؟

شوهد النجم الأميركي برادلي كوبر وعارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني جيجي حديد معاً أثناء قيامهما بجولة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية يوم الثلاثاء الفائت.

 

ويبدو أن العلاقة الرومانسية التي تجمعهما قد تطورت بشكل كبير وأصبحت أكثر جدية على الرغم من وجود فجوة عمرية كبيرة بينهما.

 

وظهر الثنائي معاً للمرة الأولى منذ تسعة أشهر وازدهرت علاقتهما منذ ذلك الحين، وقال مصدر مطلع لمجلة "بيبول" الأميركية إن حديد "سعيدة للغاية" مع كوبر.

 

وأضاف المصدر نفسه أن حديد أُعجبت بكوبر قبل أن يبدأ بمواعدتها، وهما يتمتعان الآن بحياة اجتماعية جيدة ومتينة ومليئة بالسعادة.

 

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