بعد شائعات انفصاله عن جينيفر لوبيز... بن أفليك يتخلّى عن خاتم زواجه!

تخلى النجم الأميركي بن أفليك أخيراً عن خاتم زواجه، بعدما ادّعت مصادر مطلعة أن زواجه من النجمة العالمية جينيفر لوبيز قد انتهى منذ أشهر.

وشوهد أفليك البالغ من العمر 51 عاماً من دون خاتمه أثناء وصوله إلى مكتبه في لوس أنجلوس يوم الثلاثاء الفائت.

وابتعد الثنائي عن بعضهما البعض في شهر آذار الفائت إلا أن أفليك "يعمل دائماً على حماية جينيفر بشدة" على الرغم من مشاكلهما الزوجية.

كما كشفت مصادر مطلعة أنهما عرضا بعض الأعمال الفنية الموجودة داخل منزلهما للبيع في الأول من تموز، أي بعد عرض المنزل المذكور للبيع الشهر الفائت.

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