ممثل مصري قدير يعلن اعتزاله: "اكتفيت من الفن" (صورة)

ممثل مصري قدير يعلن اعتزاله: "اكتفيت من الفن" (صورة)

أعلن الممثل المصري عبدالله مشرف اعتزاله الفن بشكل نهائي حيث فضّل العيش بعيدًا عن الأضواء بهدوء وسلام وسط عائلته.



وفي التفاصيل، فاجأ عبدالله مشرف جمهوره بتصريحات لموقع القاهرة 24، وأوضح الأخير: "قدمت الكثير من الأعمال على مدار تاريخي الفني، وأرى أنه حان الوقت لأقضي وقتي مع عائلتي، ولذلك قررت الاعتزال بشكل نهائي".



وتابع عبدالله مشرف أن من يشتاق لرؤيته على الشاشة يمكنه مشاهدة أعماله على التلفزيون، قائلا: "كل الناس لازم تعرف إن كل واحد له وقت يقعد فيه ويتسلى ويتسامر ويعيش حياته، اكتفيت الحمد لله وشبعت من الفن، مقدرش آكل أكتر من طاقتي".



ويُذكر أن الممثل المصري القدير شارك في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية خلال مسيرته الفنية، ومن أبرزها فيلم "كتيبة الإعدام"، فيلم "البيضة والحجر" ومسرحيات "وجهة نظر"، "تخاريف"، "كارمن"و"سكة السلامة" وغيرها من الأعمال.