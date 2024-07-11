بين جوزيف عطية وإليانا... "ولا غلطة" (فيديو)

أطلق الفنان جوزيف عطية أغنيته المنتظرة "ولا غلطة"، وهي ديو اجتمع فيه مع النجمة الفلسطينية -التشيلية إليانا.



الأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري، وحصدت آلاف المشاهدات على منصة يوتيوب منذ الساعات الأولى لإطلاقها.