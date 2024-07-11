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بين جوزيف عطية وإليانا... "ولا غلطة" (فيديو)
فنّ
2024-07-11 | 13:34
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بين جوزيف عطية وإليانا... "ولا غلطة" (فيديو)
أطلق الفنان جوزيف عطية أغنيته المنتظرة "ولا غلطة"، وهي ديو اجتمع فيه مع النجمة الفلسطينية -التشيلية إليانا.
الأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري، وحصدت آلاف المشاهدات على منصة يوتيوب منذ الساعات الأولى لإطلاقها.
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