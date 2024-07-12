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"فرخ البط عوّام"... ابنة عمرو دياب تطرح أغنية جديدة! (فيديو)

فنّ
2024-07-12 | 08:42
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&quot;فرخ البط عوّام&quot;... ابنة عمرو دياب تطرح أغنية جديدة! (فيديو)
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"فرخ البط عوّام"... ابنة عمرو دياب تطرح أغنية جديدة! (فيديو)

"فرخ البط عوّام"... ابنة عمرو دياب تطرح أغنية جديدة! (فيديو)

طرحت جنا دياب، إبنة الفنان المصري عمرو دياب، أغنيتها الثانية التي حملت عنوان "So Stupid"، عبر قناتها الخاصة على يوتيوب.

وحصلت جنا دياب على دعم شقيقتها كنزي التي شاركت الأغنية عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام.

والجدير ذكره أن جنا دياب طرحت في وقت سابق أيضاً أغنيتها الأولى باللغة الإنغليزية التي حملت عنوان "Escape Plan".
 

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