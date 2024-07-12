محمد فؤاد يرد على الشائعات... هذا هو وضعه الصحي!

محمد فؤاد يرد على الشائعات... هذا هو وضعه الصحي!



طمأن الفنان المصري محمد فؤاد جمهوره بشأن صحته حيث قام بنفي شائعة تعرّضه لأزمة صحية وإصابته بجلطة في القلب، ونقله إلى المستشفى.



وفي التفاصيل، نفى محمد فؤاد هذه الشائعات موضحا أن لا أساس لها من الصحة وأشار إلى أنه بخير وقال:"والله حرام عليهم على الذي يفعلوه فينا، أنا ستصيبني جلطة عن حقيقة، الامر الذي يحصل سيصيبني بجلطة... طمنوا الناس أنا بخير الحمد لله".



وكشف محمد فؤاد أن اليوم سيحتفل بخطوبة ابنته "بسملة" على مروان محمد عبد الوهاب.