بعد خلافهما... نادين الراسي توجه رسالة لزياد برجي وفيليب أسمر: "إنتو إخواتي وبيكفيني من هالوجع"

امسحوها بقلبي پليز
كلّنا منعرِف سيِّئات الهوا كتيرة لأنّو المسؤوليّة كبيرة
بسّ كلّنا يا خَيّي وقعنا فيها وتعثّرنا مرّات
وإنت أكتر حدا بيعرِف إنّو مرّات الفنّان بيدفع من جيبته للتقني من ورا المشاكل اللي بتصير من شركات الإنتاج بسّ بليز مش إنتوا
إنتو إخواتي وبيكفيني من هالوجع 💔 https://t.co/iMoAmtgX5v
— Nadine elrassi (@NadineElRassi) July 12, 2024
امسحوها بقلبي پليز
كلّنا منعرِف سيِّئات الهوا كتيرة لأنّو المسؤوليّة كبيرة
بسّ كلّنا يا خَيّي وقعنا فيها وتعثّرنا مرّات
وإنت أكتر حدا بيعرِف إنّو مرّات الفنّان بيدفع من جيبته للتقني من ورا المشاكل اللي بتصير من شركات الإنتاج بسّ بليز مش إنتوا
إنتو إخواتي وبيكفيني من هالوجع 💔 https://t.co/iMoAmtgX5v
مُستَحيل حدا يشكِّك بنفسيّتك وقلبك الطيّب وكرَمَك ومواقفك وخصوصي لحلّ مشاكِل أصغر تقني باللوكيشن في حال ظُلِم من الإنتاج ❤️
خَيّي وبعرفك 🙏🏻❤️@ziadbourji https://t.co/iMoAmtgX5v
— Nadine elrassi (@NadineElRassi) July 12, 2024
مُستَحيل حدا يشكِّك بنفسيّتك وقلبك الطيّب وكرَمَك ومواقفك وخصوصي لحلّ مشاكِل أصغر تقني باللوكيشن في حال ظُلِم من الإنتاج ❤️
خَيّي وبعرفك 🙏🏻❤️@ziadbourji https://t.co/iMoAmtgX5v