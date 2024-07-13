النجم Maitre Gims من حفله في مار مخايل للبنانيين: "رسالة حب وسلام" (فيديو)

أطلّ النجم الكونغولي Maitre Gims على محبيه ضمن مهرجان Euro Fest بمنطقة مار مخايل ببيروت، حيث أقام حفلاً رائعاً مؤدياً أجمل أغانيه.

وقبل الحفل بدقائق، انضمّ الإعلامي سعيد حريري إلى النجم العالمي وطلب منه التوجه برسالة إلى جمهور الـLBCI، فقال: "رسالة حب وسلام... شكرا على دعم الشعب اللبناني المستمر... شكراً لكم مرارا وتكرارا".

ونشرت صفحة LBCI Lebanon في مقطع فيديو مقتطفات من الحفل المميز، حيث أدّى Maitre Gims أشهر أغانيه منها Bella، Est-ce – que – tu m’aimes، Ya Habibi وغيرها من الأغاني.