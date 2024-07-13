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مايا دياب بإطلالة برّاقة برتقالية في حفلها الأخير... من انضم إليها على المسرح؟ (صور)
فنّ
2024-07-13 | 07:44
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مايا دياب بإطلالة برّاقة برتقالية في حفلها الأخير... من انضم إليها على المسرح؟ (صور)
ظهرت النجمة اللبنانية مايا دياب في مهرجانات ضهور الشوير لعام 2024 بإطلالةٍ برّاقة باللون البرتقالي، حيث أحييت حفلاً أشعلت به أجواء المنطقة.
ونشرت مايا دياب عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام مجموعة من مقاطع الفيديو لها في كواليس الحفل وخلاله، مرتديةً ملابس متناسقة باللون البرتقالي البرّاق.
وخلال الحفل، أدّت مايا دياب أجمل أغانيها منها "أهلا وسهلا"، "قولي"، "تقلان" إلى جانب أغنيتها الجديدة "عروس" بحضور شابة على المسرح تستعد لخوض مرحلة الزواج.
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