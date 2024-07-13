بعد 6 أعوام من الحب... زواج نجم أميركي من حبيبته الأسترالية (صورة)

عقد النجم الأميركي إيدي مورفي قرانه على حبيبته القديمة بايج بوتشر في حفل خاصّ في منطقة البحر الكاريبي هذا الأسبوع.

وتزوج الثنائي يوم الثلاثاء في أنغيلا، في حفل صغير حضره أفراد العائلة والأصدقاء المقربون.

وارتدت العروس، البالغة من العمر 44 عامًا، فستانًا من الدانتيل مع بلوزة مشد، بينما ارتدى العريس، البالغ من العمر 63 عامًا، بدلة بيضاء.

ولم يرد ممثلو إيدي مورفي على طلب التعليق حول تفاصيل حفل الزفاف.

ويأتي هذا الحدث المفاجئ بعد فترة وجيزة من وصف مورفي للعارضة الأسترالية بأنها "زوجته" خلال مقابلة على بودكاست "The Interview" التابع لصحيفة نيويورك تايمز.