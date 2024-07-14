بعد صراع مع المرض... وفاة الفنان السوري أحمد السيد

توفي الفنان السوري أحمد السيد بعد صراع مع المرض، صباح اليوم الأحد عن عمر 67 عامًا، في إحدى مستشفيات دمشق.وفي التفاصيل، نعت نقابة الفنانين السوريين، الراحل عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، بهذه العبارات: "ننعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير أحمد السيد، بعد معاناته مع المرض، ونوافيكم لاحقًا بموعد الجنازة وموعد التعزية، إنا لله وإنا إليه راجعون".ويُذكر أن نقابة الفنانين كانت قد صرحت خلال الأيام الفائتة، عن تعرُّض الفنان أحمد السيد لوعكة صحية، بعد إجراء عملية جراحية منذ أسابيع، ما تطلب نقله إلى المستشفى.والجدير بالذكر أن أحمد السيد هو ممثل وكاتب سوري، حيث شارك في تأليف بعض الأعمال الدرامية الشهيرة، أبرزها مسلسل "عودة غوار"، "فوق السقف" وكان آخرها مسلسل "الصديقات".وللراحل مشاركة واسعة في العديد من المسلسلات التلفزيونية، بما في ذلك: "باب الحارة"، "دقيقة صمت"، "الولادة من الخاصرة"، "مسافة أمان"، "الفصول الأربعة" وغيرها، كما أن الأعمال الإذاعية شكلت جزءا كبيرا من مسيرة الفنان أحمد السيد.