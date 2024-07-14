وفاة ممثلة أميركية شهيرة عن 53 عاماً بعد صراع طويل مع السرطان

وفاة ممثلة أميركية شهيرة عن 53 عاماً بعد صراع طويل مع السرطان

توفيت الممثلة الأميركية شانين دورتي التي اشتهرت بدورها في مسلسل "بيفرلي هيلز" التلفزيوني، عن 53 عاماً بعد صراع طويل مع سرطان الثدي.



وفي التفاصيل، قالت مسؤولة دورتي الإعلامية ليزلي سلون في بيان تلقّته مجلة "بيبول": "أؤكد بقلب حزين وفاة شانين دورتي السبت 13 تموز، الممثلة التي خسرت معركتها ضد السرطان بعد محاربته لسنوات عدة".



وأضافت "كانت دورتي، الابنة والأخت والعمة والصديقة المخلصة، محاطة بأحبائها وكذلك بكلبها باوي".



وبحسب مجلة "فرايتي"، شُخّصت إصابة دورتي بسرطان الثدي للمرة الأولى عام 2015، وكانت في مرحلة تعافٍ سنة 2017، لكنّها أصيبت مجدداً بالسرطان عام 2019 قبل أن ينتشر في كل جسمها.



وسطع نجم دورتي في تسعينات القرن العشرين عندما أدّت دور المراهقة بريندا والش التي وصلت مع شقيقها ديلان إلى لوس أنجليس، وذلك في مسلسل "بيفرلي هيلز: 90210" الذي حقق نجاحاً هائلاً.



وشاركت الراحلة في مسلسل "تشارمد" في أفلام عدة أبرزها "هيذرز" و"مالراتس" و"جاي اند سايلنت بوب سترايك باك"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".