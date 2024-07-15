كارول سماحة تعود للمسرح الغنائي بعد غياب طويل (صورة)

كارول سماحة تعود للمسرح الغنائي بعد غياب طويل (صورة)

تستعد النجمة اللبنانية كارول سماحة للمشاركة في النسخة العربية من المسرحية العالمية الشهيرة Anything Goes، بعد فترة من غيابها عن المسرح.



ونشرت كارول سماحة البوستر الدعائي للمسرحية من خلال حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، لتعلن من خلاله خبر مشاركتها وتجسيدها لشخصية "ياسمينا" ضمن أحداث المسرحية.



وتستعد كارول سماحة لإحياء حفل جديد في تونس ضمن حفلات موسم صيف 2024، وذلك يوم 20 تموز الجاري ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدّولي الذي يقام بدورته الـ58 في تونس.



وأيضاً تلتقي كارول محبيها في كندا يوم 20 من شهر سبتمر المقبل. ونشرت كارول بوستر الحفل عبر حسابها على "إنستغرام" وكتبت معلقةً: "هل انتم مستعدون؟.. انتظروني بحفل كندا يوم 20 سبتمبر في سهرة مليئة بالغناء".



وأحيت كارول سماخة حفلاً غنائياً ساهراً يوم 21 يونيو الفائت، ضمن سلسلة حفلات مهرجان موازين للموسيقى والغناء بالمغرب.



كما طرحت كارول سماحة أغنيتها الجديدة "إضحط يا قلبي" باللهجة المصرية، وهي من كلماتها وألحان محمد يحيى وتوزيع أمين نبيل، أما الكليب من إخراج بتول عرفة.



وتعد أغنية "بوسة" هي ثاني أغنيات ألبوم كارول سماحة الجديد ويضم الألبون عدة أنماط موسيقية وغنائية مختلفة، ويتنزع بين اللهجتين المصرية واللبنانية.