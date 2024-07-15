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هاندا أرتشيل تخطف الأنظار خلال بطولة ويمبلدون... هكذا أطلّت مع حبيبها! (صورة)

فنّ
2024-07-15 | 06:58
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هاندا أرتشيل تخطف الأنظار خلال بطولة ويمبلدون... هكذا أطلّت مع حبيبها! (صورة)
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هاندا أرتشيل تخطف الأنظار خلال بطولة ويمبلدون... هكذا أطلّت مع حبيبها! (صورة)

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار خلال بطولة ويمبلدون... هكذا أطلّت مع حبيبها! (صورة)

نشرت النجمة التركية هاندا أرتشيل صورة لها برفقة حبيبها التركي هاكان صابانجي عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، اذ تواجد الثنائي في لندن من أجل مشاهدة نهائي بطولة ويمبلدون للتنس.

وفي التفاصيل، اعتمدت هاندا أرتشيل إطلالة باللون الأزرق السماوي واختارت تسريح شعرها بطريقة مرفوعة، مع مكياج ناعم ومميز.

 وفي هذا السياق، نالت الصورة اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأشاد المتابعون بإطلالة هاندا أرتشيل الساحرة.
 
 
 

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