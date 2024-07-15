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بعد ارتدائها أزياء فاضحة... أصحاب المطاعم يصدرون قرارا بحق كانييه ويست وزوجته! (صورة)
فنّ
2024-07-15 | 09:10
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بعد ارتدائها أزياء فاضحة... أصحاب المطاعم يصدرون قرارا بحق كانييه ويست وزوجته! (صورة)
بعد ارتدائها أزياء فاضحة... أصحاب المطاعم يصدرون قرارا بحق كانييه ويست وزوجته! (صورة)
صدمت بيانكا سينسوري يوم السبت المتابعين عندما تناولت العشاء في لوس أنجلوس مع زوجها كانييه ويست بسبب لباسها الجريء والفاضح، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، ارتدت سينسوري زيا كاشفا خصوصا في الجزء العلوي الذي بالكاد تمكن من إخفاء المناطق الحساسة من جسدها، والأزياء كانت فاضحة للغاية.
وفي هذا السياق، تعهد أصحاب المطاعم بمنع الزوجين من دخول مطاعمهم بعد ظهور سينسوري بالأزياء الفاضحة.
وقال أحد أصحاب المطاعم: "رؤية هذا النموذج لا يُعتبر أمرًا أخلاقيا ويفسد أخلاق الأطفال الصغار عند رؤية هذا المشهد الفاضح".
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