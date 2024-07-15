بعد اعتذار محمد رمضان... الشاب المصفوع يخرج عن صمته: هذا ما قاله

ردّ كريم شلبي، الشاب المصفوع من الفنان المصري محمد رمضان، على اعتذار الأخير، معبراً عن سعادته بعد مساندة الجمهور له.ونشر شلبي مقطع فيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي وكتب: "شكراً لكل واحد وقف معايا إذا كان بكلمة حلوة وطلع دافع عني، أنا اتكلمت واعترفت بخطأي لأن الاعتراف بالحق فضيلة، تاني حاجة أنا مطلعتش أتكلم في ولا قناة ولا فيديو لأني مش طالع أركب تريند زي ما بتقولوا لأني الحمد الله شبعان حب ناس وفلوس وعيني مليانة من صغري فمش محتاج أعمل تريند".وأضاف الشاب: "اعتذار محمد رمضان على راسي بس عاوز أقول كام حاجة من غير كلام كتير... فيه ناس بتتولد صغيرة وبتكبر وفيه ناس بتتولد صغيرة وبتفضل صغيرة".وتابع: "أنا كنت طالع اتبسط ومش فارقة قرية مارسي وقرية لوتس، ومش هتكلم في حوار أنك قولت إنك طيرت الكاب والنظارة بسبب القلم بس إبقى تقل إيدك شوي، وإن كانت إيدي الشمال ناموسة فإيدي اليمين مرزبة، وأنت بتقول إنك مرضتش تعمل محضر بس أنا اللي كنت هعمل فيك محضر بس قولت العفو عند المقدرة".