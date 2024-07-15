الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد اعتذار محمد رمضان... الشاب المصفوع يخرج عن صمته: هذا ما قاله

فنّ
2024-07-15 | 11:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد اعتذار محمد رمضان... الشاب المصفوع يخرج عن صمته: هذا ما قاله
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد اعتذار محمد رمضان... الشاب المصفوع يخرج عن صمته: هذا ما قاله

بعد اعتذار محمد رمضان... الشاب المصفوع يخرج عن صمته: هذا ما قاله

ردّ كريم شلبي، الشاب المصفوع من الفنان المصري محمد رمضان، على اعتذار الأخير، معبراً عن سعادته بعد مساندة الجمهور له.

ونشر شلبي مقطع فيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي وكتب: "شكراً لكل واحد وقف معايا إذا كان بكلمة حلوة وطلع دافع عني، أنا اتكلمت واعترفت بخطأي لأن الاعتراف بالحق فضيلة، تاني حاجة أنا مطلعتش أتكلم في ولا قناة ولا فيديو لأني مش طالع أركب تريند زي ما بتقولوا لأني الحمد الله شبعان حب ناس وفلوس وعيني مليانة من صغري فمش محتاج أعمل تريند".

وأضاف الشاب: "اعتذار محمد رمضان على راسي بس عاوز أقول كام حاجة من غير كلام كتير... فيه ناس بتتولد صغيرة وبتكبر وفيه ناس بتتولد صغيرة وبتفضل صغيرة".

وتابع: "أنا كنت طالع اتبسط ومش فارقة قرية مارسي وقرية لوتس، ومش هتكلم في حوار أنك قولت إنك طيرت الكاب والنظارة بسبب القلم بس إبقى تقل إيدك شوي، وإن كانت إيدي الشمال ناموسة فإيدي اليمين مرزبة، وأنت بتقول إنك مرضتش تعمل محضر بس أنا اللي كنت هعمل فيك محضر بس قولت العفو عند المقدرة".

المصدر

آخر الأخبار

فنّ

اعتذار

رمضان...

الشاب

المصفوع

صمته:

LBCI التالي
كارول سماحة تعود للمسرح الغنائي بعد غياب طويل (صورة)
في كان الفرنسية... دانييلا رحمة وناصيف زيتون يقضيان شهر العسل: هكذا تبدو الأجواء! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-07-14

محمد رمضان يعلّق على صفعه أحد معجبيه:"الاعتراف بالخطأ من شيم الكبار"! (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-07-09

بعد صفعه أحد معجبيه... فيديو جديد لمحمد رمضان يشعل مواقع التواصل: ما القصة؟ (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-07-08

بعد صفعة عمرو دياب... مشاجرة حادة بين محمد رمضان وأحد معجبيه! (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-07-06

محمد رمضان يفاجئ جمهوره بأغنيته الجديدة... ما علاقة الذكاء الإصطناعي؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
09:10

بعد ارتدائها أزياء فاضحة... أصحاب المطاعم يصدرون قرارا بحق كانييه ويست وزوجته! (صورة)

LBCI
فنّ
07:02

الشاعر بهاء الدين محمد يكشف آخر تطورات حالة شيرين عبد الوهاب... هل تعود لجمهورها قريبا؟ (صورة)

LBCI
فنّ
06:58

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار خلال بطولة ويمبلدون... هكذا أطلّت مع حبيبها! (صورة)

LBCI
فنّ
06:51

عادل إمام يتصدر التريند في مصر... ما علاقة محاولة اغتيال دونالد ترامب؟! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2024-06-21

زوجة كانييه ويست تثير الجدل في باريس... ما ارتدته صدم الجمهور! (صورة)

LBCI
أخبار دولية
02:01

انتخابات برلمانية في سوريا... ولا مفاجآت متوقعة

LBCI
صحف اليوم
23:31

مصادر لـ"اللواء": هذا الأسبوع من شأنه أن يساهم في تحديد التوجه بالنسبة إلى طرح المعارضة الرئاسي

LBCI
صحف اليوم
00:38

حاصباني لـ"الجمهورية": نحن في المعارضة لم نرفض ترشيح فرنجية للرئاسة لكن لا نقبل أن يُفرض كمرشح وحيد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:29

بايدن: أجريت محادثة قصيرة لكن جيدة مع ترامب بعد محاولة اغتياله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

هذا ما جرى في برج حمود في اليومين الماضيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

مجزرة المواصي تعرقل المفاوضات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

تحديات أمنية وسياسية تحيط بالعملية الإنتخابية الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

من القرن التاسع عشر وحتى اليوم.. مسلسل اغتيالات الرؤساء الأميركيين يتواصل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

راشيا عروس وادي التيم تحتضن وفدا إعلاميا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

محاولة اغتيال ترامب…بالتفاصيل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

تركيا وسوريا نحو التسوية.. والعراق يستفيد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

14 تموز يوم وطني في فرنسا... اليكم تاريخه واحتفالاته المختلفة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
16:15

في كان الفرنسية... دانييلا رحمة وناصيف زيتون يقضيان شهر العسل: هكذا تبدو الأجواء! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
05:49

هيئة ادارة السير تعلن آلية تسجيل السيارات التي يفوق عمرها الـ30 عاماً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

هذا ما جرى في برج حمود في اليومين الماضيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

محاولة اغتيال ترامب…بالتفاصيل!

LBCI
أخبار دولية
14:50

الشخص الذي قُتل في حادث إطلاق النار على ترامب

LBCI
رياضة
03:57

سائق الفورمولا 1 رالف شوماخر يعلن مثليته الجنسية... وهذا ما قاله! (صورة)

LBCI
صحف اليوم
00:50

تسوية الكلية الحربيّة: عون وافق مقابل ضمانة من بري (الأخبار)

LBCI
أمن وقضاء
05:32

عقوبة الأشغال الشاقة لـ68 عاما لمتهم بمجامعة أطفاله الثلاثة... وحجته الخلاف مع زوجته!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More