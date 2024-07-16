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للمرة الأولى... هنا الزاهد تتحدث عن طلاقها: "لا أمانع العمل مع أحمد فهمي"! (فيديو)

فنّ
2024-07-16 | 09:15
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للمرة الأولى... هنا الزاهد تتحدث عن طلاقها: &quot;لا أمانع العمل مع أحمد فهمي&quot;! (فيديو)
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للمرة الأولى... هنا الزاهد تتحدث عن طلاقها: "لا أمانع العمل مع أحمد فهمي"! (فيديو)

للمرة الأولى... هنا الزاهد تتحدث عن طلاقها: "لا أمانع العمل مع أحمد فهمي"! (فيديو)

كشفت الممثلة المصرية هنا الزاهد للمرة الأولى عن كواليس انفصالها عن زوجها السابق الممثل أحمد فهمي مع الإعلامية إسعاد يونس ضمن برنامج "صاحبة السعادة".

وفي التفاصيل، قالت هنا الزاهد إنها لم تتخيل يوما أنها قد تنفصل عن أحمد فهمي، واعتقدت أن زواجها سيستمر لفترة أطول ولكن الأمور اتخذت الاتجاه المعاكس.

وشرحت هنا الزاهد أنها لطالما حلمت بالزواج وبتكوين أسرة، وحاولت التعامل بحسن نية لكن الطرف الآخر لم يتعامل بالطريقة نفسها، وأضافت: "بحب البيت يكون مقفول وميبقاش فيه تدخلات زائدة، وأنا منزلتش دمعة بعد الانفصال؛ لأنني شعرت أن الموضوع انتهى وذهبت إلى أمي وإخوتي".

وفي هذا السياق، أوضحت هنا الزاهد أنه لو عاد بها الزمن إلى الوراء لكانت كررت تجربة الزواج، لأنها الطريقة الوحيدة التي ستتعلم منها. 
 
ووجهت الممثلة الشابة رسالة إلى الفتيات اللواتي قد يخضن تجربة الطلاق، ونصحتهن بعدم البقاء بمفردهن لأن الدعم النفسي الذي سيقدّمه لهن المحيط هو ما سيساعدهن لتخطي الحالة.

وشرحت هنا الزاهد أنه بحال تلقّت دورا إلى جانب الممثل أحمد فهمي، فستقبله بالتأكيد لأنه أصبح "زميل مهنة" ولا ترى أي مانع في العمل سويًا.
 
 

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