لهذا السبب... تنازلت شيرين عبد الوهاب عن الدعوى القضائية ضد حسام حبيب!

لهذا السبب... تنازلت شيرين عبد الوهاب عن الدعوى القضائية ضد حسام حبيب!

بعد مواجهة سلسلة من الأزمات مع طليقها حسام حبيب، تعيش الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حاليا مرحلة جديدة من العلاج، حيث تقيم حالياً في منزل طبيبها نبيل عبد المقصود.



وفي التفاصيل، أشارت بعض المصادر المطلعة إلى أن شيرين طلبت من عائلتها البقاء بجانبها في منزل الطبيب، الذي تعتبره بمثابة والدها، لتقديم الدعم لها طيلة فترة علاجها الجسدي والنفسي.



وكشف أستاذ علاج السموم والإدمان في كلية طب قصر العيني، الدكتور نبيل عبد المقصود، أن الفنانة المصرية تنازلت عن الدعوى بحق حسام حبيب في محاولة منها للمحافظة على صحة ابنتيها النفسية.