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وفاة الكاتب والمؤلف المصري شريف بدر الدين عن عمر يناهز الـ45 عامًا
فنّ
2024-07-17 | 06:26
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وفاة الكاتب والمؤلف المصري شريف بدر الدين عن عمر يناهز الـ45 عامًا
وفاة الكاتب والمؤلف المصري شريف بدر الدين عن عمر يناهز الـ45 عامًا
توفي صباح اليوم، المؤلف والكاتب المصري شريف بدر الدين، عن عمر ناهز الـ45 عامًا، وذلك بعد إصابته بأزمة قلبية حادة ومفاجئة.
وفي التفاصيل، سوف تُقام صلاة الجنازة اليوم الأربعاء، بعد صلاة العصر في مسجد عيد بمركز زفتى في المحافظة الغربية، كما ستتم مراسم العزاء أمام منزل العائلة في زفتى.
وفي هذا السياق، نعى عدد كبير من الأصدقاء الراحل شريف بدر الدين، وشاركوا خبر الوفاة عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
كذلك، كشف بعض أصدقاء الراحل شريف بدر الدين كواليس السنوات الصعبة التي عاشها الأخير بعد وفاة زوجته عام 2018، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية.
ويُذكر أن شريف بدر الدين كان من مواليد عام 1976، وكان متزوجا من السيدة الراحلة دينا بهجت، وأنجب منها طفلتين.
وشارك المؤلف الراحل في كتابة وتأليف مجموعة كبيرة من المسلسلات التلفزيونية، كان أبرزها: "تامر وشوقية"، "العيادة"، "الباب في الباب"، "بسنت ودياسطي" و"هبة رجل الغراب"، أما آخر أعماله، فكان مسلسل "مفترق طرق" الذي يُعرض حاليًا عبر منصة "شاهد".
المصدر
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