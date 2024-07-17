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عفراء أوغلو ومارت ديمير يلغيان متابعة بعضهما عبر انستغرام... هل انفصل الثنائي؟ (صور)

فنّ
2024-07-17 | 14:24
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عفراء أوغلو ومارت ديمير يلغيان متابعة بعضهما عبر انستغرام... هل انفصل الثنائي؟ (صور)
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عفراء أوغلو ومارت ديمير يلغيان متابعة بعضهما عبر انستغرام... هل انفصل الثنائي؟ (صور)

عفراء أوغلو ومارت ديمير يلغيان متابعة بعضهما عبر انستغرام... هل انفصل الثنائي؟ (صور)

ألغى كل من الممثل مارت ديمير والممثلة عفراء ساراتش أوغلو بإلغاء متابعة بعضهما عبر منصة انستغرام، الأمر الذي شكّل مفاجأة لجمهورهما خصوصاً بعد قضائهما إجازة معًا في إسبانيا.

ويُذكر أن الثنائي التركي اشتهر كثيرا منذ عرض مسلسل "الطائر الرفراف"، وذلك بسبب قصة حبهما التي بدأت خلف الكواليس واستمرت طيلة الفترة الفائتة.
 
 
 

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