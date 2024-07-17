"مقتبس عن عمل بريطاني شهير"... فيلم تركي جديد يجمع بوراك دينيز بهذه الممثلة!

يستعد الممثلان التركيان بوراك دينيز وأيكو كارايل لبدء تصوير فيلمهما الجديد "Umami – Boiling Point" خلال الأسبوع المقبل، وفق ما نشرته الصحف التركية.وفي التفاصيل، قصة العمل مقتبسة عن العمل البريطاني "Boiling Point"، وسيتم تصويره خلال الأيام الواقعة في 21، 22 و23 من شهر تموز الحالي بتقنية خاصة تستخدم لأول مرة.وأضافت الصحيفة أن فريق العمل خضع لدورة طبخ تدريبية، وسيكون الفيلم من إخراج إيمري شاهين، أحد مؤسسي شركة "Karga Seven Pictures".وتدور أحداث الفيلم حول الشيف "سينا" الذي يتمتع بشخصية جذابة، ويعمل في مطعمه الخاص في لندن ولكنه يواجه أزمة مفاجئة بسبب انخفاض تصنيف المطعم.كذلك، سيتم عرض المسلسل بداية العام 2025 على منصة "ديزني بلس" بعد عودتها إلى السوق التركي.