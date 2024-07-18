انطلاق مهرجانات بيروت وجبيل وإهدن مساء اليوم... والـLBCI تنفرد بتغطية مباشرة

تنطلق مساء اليوم مهرجانات الصيف في كل من بيروت وجبيل وإهدن.فرغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، تشكل مهرجانات الصيف محطة أمل وفرصة لاقتناص الفرح، وهي تستقطب عددا كبيرا من الحضور، من اللبنانيين ومغتربين وأجانب.والـLBCI تنفرد بتغطية مباشرة لهذه الفعاليات في نشرتها المسائية اليوم فكونوا على الموعد في تمام الثامنة.