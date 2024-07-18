الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
انطلاق مهرجانات بيروت وجبيل وإهدن مساء اليوم... والـLBCI تنفرد بتغطية مباشرة
فنّ
2024-07-18 | 06:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
انطلاق مهرجانات بيروت وجبيل وإهدن مساء اليوم... والـLBCI تنفرد بتغطية مباشرة
تنطلق مساء اليوم مهرجانات الصيف في كل من بيروت وجبيل وإهدن.
فرغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، تشكل مهرجانات الصيف محطة أمل وفرصة لاقتناص الفرح، وهي تستقطب عددا كبيرا من الحضور، من اللبنانيين ومغتربين وأجانب.
والـLBCI تنفرد بتغطية مباشرة لهذه الفعاليات في نشرتها المسائية اليوم فكونوا على الموعد في تمام الثامنة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
فنّ
مهرجانات
بيروت
وجبيل
وإهدن
اليوم...
والـLBCI
تنفرد
بتغطية
مباشرة
التالي
فيضانات تورنتو تُغرق منزل دريك الفاخر... هكذا بدا المشهد! (فيديو)
"مقتبس عن عمل بريطاني شهير"... فيلم تركي جديد يجمع بوراك دينيز بهذه الممثلة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-07-01
"مشوار رايحين مشوار"... ترقبوا انطلاق هذه المبادرة الوطنية السياحية مباشرة الليلة الساعة السابعة مساء
خبر عاجل
2024-07-01
"مشوار رايحين مشوار"... ترقبوا انطلاق هذه المبادرة الوطنية السياحية مباشرة الليلة الساعة السابعة مساء
0
رياضة
2024-05-26
حصيلة الأيام الأربعة في اليوم الختامي لمهرجان بيروت الرياضي مباشرةً من الفوروم دو بيروت
رياضة
2024-05-26
حصيلة الأيام الأربعة في اليوم الختامي لمهرجان بيروت الرياضي مباشرةً من الفوروم دو بيروت
0
رياضة
2024-07-09
الجولة اليومية على تفاصيل مهرجان الـEuro Fest من سكة الحديد في بيروت
رياضة
2024-07-09
الجولة اليومية على تفاصيل مهرجان الـEuro Fest من سكة الحديد في بيروت
0
خبر عاجل
2024-06-15
ترقبوا حفل السوبرانو فرح الديباني ضمن مهرجانات "بيت الدين 2023" مباشرة بعد نشرة الأخبار المسائية
خبر عاجل
2024-06-15
ترقبوا حفل السوبرانو فرح الديباني ضمن مهرجانات "بيت الدين 2023" مباشرة بعد نشرة الأخبار المسائية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
12:12
جاهدة وهبه في دوما: صوت الأصالة المُلهِم... مشهديّة فنّية من زمن الأيقونات
فنّ
12:12
جاهدة وهبه في دوما: صوت الأصالة المُلهِم... مشهديّة فنّية من زمن الأيقونات
0
فنّ
10:26
قضية "الصفعة" تعود إلى الواجهة... محمد رمضان يعلّق من جديد! (صور)
فنّ
10:26
قضية "الصفعة" تعود إلى الواجهة... محمد رمضان يعلّق من جديد! (صور)
0
فنّ
10:14
أصالة في ردّ ساخر على صورة قديمة لها: "ماكنت أنا نفسي عرفتني" (صورة)
فنّ
10:14
أصالة في ردّ ساخر على صورة قديمة لها: "ماكنت أنا نفسي عرفتني" (صورة)
0
فنّ
10:10
محمد هنيدي يحتفل بخطوبة ابنته... جمالها حديث المتابعين! (صور)
فنّ
10:10
محمد هنيدي يحتفل بخطوبة ابنته... جمالها حديث المتابعين! (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-06-13
الخبير الدستوري سعيد مالك لـ "جدل": بإمكان غادة عون التقدم بطعن امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة شهرين كحد أقصى
آخر الأخبار
2024-06-13
الخبير الدستوري سعيد مالك لـ "جدل": بإمكان غادة عون التقدم بطعن امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة شهرين كحد أقصى
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-14
تركيا وسوريا نحو التسوية.. والعراق يستفيد!
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-14
تركيا وسوريا نحو التسوية.. والعراق يستفيد!
0
منوعات
13:05
حركات مهينة وفاضحة أمام تمثال شهير... سائحة تثير غضب الإيطاليين بـ"وقاحتها"! (صور)
منوعات
13:05
حركات مهينة وفاضحة أمام تمثال شهير... سائحة تثير غضب الإيطاليين بـ"وقاحتها"! (صور)
0
أخبار لبنان
04:06
اعلان الحداد الرسمي في 4 آب
أخبار لبنان
04:06
اعلان الحداد الرسمي في 4 آب
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:18
فياض خلال زيارته محافظة بعلبك الهرمل: موضوع الصرف الصحيّ هو على جدول أولوياتنا
أخبار لبنان
07:18
فياض خلال زيارته محافظة بعلبك الهرمل: موضوع الصرف الصحيّ هو على جدول أولوياتنا
0
أخبار لبنان
04:36
مجلس الوزراء يقرر إجراء مباراة لتطويع 82 تلميذ ضابط اضافي... ولا اضراب في المطار
أخبار لبنان
04:36
مجلس الوزراء يقرر إجراء مباراة لتطويع 82 تلميذ ضابط اضافي... ولا اضراب في المطار
0
أخبار دولية
03:56
فون دير لايين تدعو إلى "أوروبا قوية" خلال "فترة قلق كبير"
أخبار دولية
03:56
فون دير لايين تدعو إلى "أوروبا قوية" خلال "فترة قلق كبير"
0
تقارير نشرة الاخبار
16:57
بو حبيب طرح في مجلس الأمن سلة متكاملة بضمانات دولية لتعزيز فرص الأمن المستدام في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
16:57
بو حبيب طرح في مجلس الأمن سلة متكاملة بضمانات دولية لتعزيز فرص الأمن المستدام في الجنوب
0
أخبار دولية
16:18
بايدن يعلن إستعداده لإعادة التفكير بترشحه إن واجه حالة طبية
أخبار دولية
16:18
بايدن يعلن إستعداده لإعادة التفكير بترشحه إن واجه حالة طبية
0
رياضة
14:03
منتخب لبنان للتوتش رغبي... الحصان الأسود في بطولة العالم
رياضة
14:03
منتخب لبنان للتوتش رغبي... الحصان الأسود في بطولة العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
العجلة الإقتصادية للقرى اللبنانية تتحرك مع بدء المهرجانات
تقارير نشرة الاخبار
13:59
العجلة الإقتصادية للقرى اللبنانية تتحرك مع بدء المهرجانات
0
أخبار دولية
13:51
المملكة المتحدة وضعت خططًا لإنشاء قوة جديدة لأمن الحدود تتمتع بقدرات لمكافحة الإرهاب
أخبار دولية
13:51
المملكة المتحدة وضعت خططًا لإنشاء قوة جديدة لأمن الحدود تتمتع بقدرات لمكافحة الإرهاب
0
أخبار دولية
13:48
فرنسا تقترع غدًا رئيسًا للبرلمان... إليكم أهميته السياسية
أخبار دولية
13:48
فرنسا تقترع غدًا رئيسًا للبرلمان... إليكم أهميته السياسية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
00:34
استشهاد قيادي في "الجماعة الاسلامية" بغارة على طريق غزة البقاعية (فيديو)
أخبار لبنان
00:34
استشهاد قيادي في "الجماعة الاسلامية" بغارة على طريق غزة البقاعية (فيديو)
2
أمن وقضاء
16:29
إصابة عنصر من شعبة المعلومات في يحشوش أثناء مداهمة
أمن وقضاء
16:29
إصابة عنصر من شعبة المعلومات في يحشوش أثناء مداهمة
3
منوعات
14:00
اعتقدت أن الأشخاص من حولها يتحدثون بلغة مختلفة... هكذا تلقّت أربعينية خبر إصابتها بمرض خطير!
منوعات
14:00
اعتقدت أن الأشخاص من حولها يتحدثون بلغة مختلفة... هكذا تلقّت أربعينية خبر إصابتها بمرض خطير!
4
منوعات
10:02
رنيم بو خزام ونيكول الحجل في غرفة الأخبار... وظهور الحمل عليهما بشكل واضح (صورة)
منوعات
10:02
رنيم بو خزام ونيكول الحجل في غرفة الأخبار... وظهور الحمل عليهما بشكل واضح (صورة)
5
منوعات
13:05
حركات مهينة وفاضحة أمام تمثال شهير... سائحة تثير غضب الإيطاليين بـ"وقاحتها"! (صور)
منوعات
13:05
حركات مهينة وفاضحة أمام تمثال شهير... سائحة تثير غضب الإيطاليين بـ"وقاحتها"! (صور)
6
أخبار لبنان
00:32
قتيلان و9 جرحى في حادث سير على طريق جران البترونية
أخبار لبنان
00:32
قتيلان و9 جرحى في حادث سير على طريق جران البترونية
7
علوم وتكنولوجيا
16:00
يعود تاريخه إلى منتصف القرن الثامن... اكتشاف أول دليل أثري لمجتمع مسيحي في البحرين! (صور)
علوم وتكنولوجيا
16:00
يعود تاريخه إلى منتصف القرن الثامن... اكتشاف أول دليل أثري لمجتمع مسيحي في البحرين! (صور)
8
أخبار لبنان
04:06
اعلان الحداد الرسمي في 4 آب
أخبار لبنان
04:06
اعلان الحداد الرسمي في 4 آب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More