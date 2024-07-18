أصالة في ردّ ساخر على صورة قديمة لها: "ماكنت أنا نفسي عرفتني" (صورة)

أثارت النجمة السورية أصالة نصري دهشة الجميع بصراحتها وخفة ظلها بعدما أعادت نشر صورةً كانت قد نشرها صديقها على منصة X (تويتر سابقاً) لتردّ عليه بطريقة مضحكة.

ونشر عازف الكمان المصري محمود سرور صورةً جمعته بالفنانة أصالة وكتب عليها "صولا" مع قلب أحمر.

بدورها، أعادت أصالة نشرها مُعلّقةً عليها بالقول: "جدّد صورك أخي محمود لأنه أنا نفسي تجددت ولولا ماكتبت إسمي ماكنت أنا نفسي عرفتني".