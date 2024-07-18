قضية "الصفعة" تعود إلى الواجهة... محمد رمضان يعلّق من جديد! (صور)

قضية "الصفعة" تعود إلى الواجهة... محمد رمضان يعلّق من جديد! (صور)



عاد وشارك الفنان المصري محمد رمضان تعليقا جديدا حول حادثة صفعه المعجب في الساحل الشمالي.



وفي التفاصيل، أعاد أحد المتابعين مشاركة مقطع الفيديو الشهير عبر خاصية الستوري، وكتب: "علشان يحترم نفسه يا رمضان برافو عليك"، ليقوم محمد رمضان بإعادة نشره قائلا: "لا مش برافو وعلشان كدة اعتذرت".



كذلك، تفاعل متابع آخر بالطريقة نفسها وكتب: "ابسط يا عم، مش كنت عايز تبقى ترند أهو رمضان حققلك أمنيتك"، ليعلّق محمد رمضان بالقول: "الاعتذار من شيم الكبار"، ويُذكر أنها الجملة التي رددها أثناء تسجيل فيديو التوضيح والاعتذار.